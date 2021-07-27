نائب محافظ القاهرة يجري سلسلة جولات بأحياء شمال القاهرة (صور)

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الاثنين، سلسلة جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، بحضور رئيس حى روض الفرج لمتابعة سير انتظام العمل والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ اليوم أرض موقف ميكروباص إمبابة سابقا، بحضور رئيس حى روض الفرج استعدادًا لتجهيزه لعمل باكيات فى اطار إنشاء أسواق جديدة بشارع ترعه جزيرة بدران بحى روض الفرج.

جولة نائب محافظ القاهرة

كما قام نائب المحافظ بزيارة جمعية المساعى الخيرية لإيواء الفتيات بحى روض الفرج، بحضور رئيس الحى؛ لمتابعة الأنشطة والخدمات المقدمة داخل الجمعية والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولة نائب محافظ القاهرة

وعقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية اجتماعًا بحضور أشرف حلمى مدير مديرية الطرق ورئيس حى حدائق القبة ورئيس حى الزاوية الحمراء ورئيس حى الشرابية؛ لمتابعة ومناقشة تنفيذ خطة رصف شارع بورسعيد وشارع الشركات فى ضوء خطة الرصف وتطوير شوارع الحى، كما ناقش نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع لجنة فحص التراخيص للمنطقة الشمالية، سبل استصدارها وتحديدها المواطنين.