البعثة الأممية تُعلق على الاجتماع الليبي في روما

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، قبولها دعوة مجلس النواب لتقديم الدعم لعمل لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال الاجتماع المقرر أن ينطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت البعثة الأممية في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، "تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، قبلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 بتاريخ 7 يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري".

وأوضحت البعثة، أن دورها خلال هذا الاجتماع، يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادًا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وشددت البعثة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وحثت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف، والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت في ختام بيانها، عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

وتنطلق اليوم في روما أعمال اجتماع مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، حول التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لتفادي انهيار العملية السياسية.

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎