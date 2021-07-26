قبل الذهاب للمصيف.. ماهي محتويات حقيبة الشاطئ؟

تتساءل العديد من الفتيات عن حقيبة المصيف، حيث أن هناك الكثير من الأغراض التي قد تأخذها الفتاة في حقيبة المصيف والتي قد تكون غير مهمة ونرصد بحسب موقع "Pinterest" أهم مستلزمات البنات للمصيف.

محتويات حقيبة السفر إلي المصيف

الملابس

يعتبر اختيار الملابس من أهم أساسيات حقيبة السفر، فا يجب لا تكثري من الملابس في حقيبة السفر، ويجب أن تكتفي بطقمين أو ثلاثة مع مراعاة اختار ملابس يمكنك التبديل بين ألوانها بحيث يمكنك تجميع 4 أطقم من طاقمين اثنين.

حقيبة الإسعافات الأولية

تعتبر من الأساسيات في حقيبة السفر هي شنطة إسعافات أوليه صغيرة والتي تضم أشياء لا تحتاج إلي استشارة طبيب مثل "القطن، شاش، مطهر جروح، برشام صداع ومغص، كريم للحروق.

الفوط

يجب أن يكون في حقيبة السفر الخاصة بيكي، أن يوجد بها العديد من الفوط بكافة الأحجام، والتي تبدأ من فوط للوجه وفوط للبحر.

حذاء رياضي

يجب أن يكون بصحبتك أثناء السفر حذاء رياضي خفيف، وكذلك شبشب آخر للبيت.

أغراض أخرى

يجب أن يكون بصحبتك في حقيبة السفر الخاص بيكي في فصل الصيف مقص صغير، إبرة خياطة، فرشة شخصية ومعجون أسنان، ولاعة ، كبريت، علب لحفظ الأطعمة، كولمان لحفظ المياه، أطباق ورقية أو بلاستيكيه، شوك ومعالق وسكاكين، أيضاً مضاد للحروق والالتهابات، وكذلك كريم مرطب ليلي خفيف.

المكياج

أدوات المكياج في حقيبة السفر فلا داعي لحمل الكثير من الأدوات التي قد لا تستخدمينها، فعلى البحر يكفيك وضع كريم الوقاية من الشمس مع مرطب خفيف للشفاه، أما في الخروجات فسوف تحتاجين إلى كريم أساس وعلبة من البودرة وعلبة صغيرة من ظلال العيون بحد أقصى أربعة ألوان وكذلك لونين من الروچ وماسكارا وأي لاينر.

حقيبة يمكن إحكامها

يجب أن يتوفر حقيبة يجب إحكامها عند الذهاب للشاطئ وذلك لوضع الكاميرا والهاتف والساندويتشات أثناء الذهاب لشط البحر.

الأحذية

يجب أن تختاري أحذية عملية التي تتحمل الكثير من المشي، فا يجب أن يكون حذاء خفيف ومفتوح سهل الاستخدام مثل الشبشب.

أدوات العناية بالبشرة

بالطبع الشيء الأول الذي عليك تذكره هو كريم الوقاية من الشمس.