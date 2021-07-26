شيحة يتصدر قائمة أفضل 6 علماء أسهموا فى القضاء على فيروس سى

أعلن الاتحاد العالمى للقضاء على الالتهابات الكبدية في مؤتمر صحفي عقد بمدينة أطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية، اختيار الدكتور جمال شيحة ضمن أفضل ستة علماء على مستوى العالم، أسهموا في القضاء على فيروس سي وحصوله على لقب Hepatitis Elimination Champion 2021، وتسميته "بطل 2021" في القضاء على الالتهابات الكبدية في العالم، وذلك تقديرا لأبحاثه العلمية المتميزة التي استفاد منها ملايين المرضى والأطباء والباحثين على مستوى العالم، فضلا عن دوره في العمل الأهلي والبحث العلمى للقضاء على الفيروسات الكبدية في مصر، ما جعلها من أول وأفضل دول العالم في مواجهة فيروس سي والقضاء عليه.

ووقع على شهادة التكريم جون وورد، رئيس الائتلاف العالمى للالتهابات الكبدية، وهارفي التر مكتشف فيروس سي عام 1989، والحاصل علي جائزة نوبل في العلوم الطبية للعام 2020.

وقال التحالف العالمي للقضاء على الالتهابات الكبدية، في بيانه، إن الأستاذ الدكتور جمال شيحة أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بحامعة المنصورة، رأى عن كثب عبء التهاب الكبد الوبائى HCV بين مرضاه، فكان ذلك مصدر الإلهام له لتأسيس جمعية رعاية مرضى الكبد ALPC عام 1997 وتوفير الرعاية والعلاج المجانى لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

وأضاف البيان أن الدكتور جمال شيحة خلال مسيرته العملية في جمعية رعاية مرضى الكبد، أسس مستشفى الكبد المصري والمعهد المصرى لأبحاث الكبد "ELRIAH" والمجهز بأحدث المعدات الطبية اللازمة لتوفير العلاج والرعاية لأكثر من 50 ألف مريض سنويا.

وأشار الاتحاد إلى أن الدكتور جمال شيحه في سبيله للوصول للمزيد من المرضى، طور نموذجا رائدا للتوعية المجتمعية تعتمد على آليات "التثقيف - الاختبار - العلاج" للتشخيص والعلاج والوقاية من عدوى فيروس C وفيروس B عبر قرى مصر، وتم تنفيذه في 100 قرية مصرية في الفترة من 2015 إلى 2019 تم خلالها فحص 250 ألف شخص تلقى منهم 16500 علاج الالتهابات الكبدية مجانا، وبالتوازى مع مراحل العلاج تلقى هؤلاء المرضى تثقيفا صحيا لتعزيز السلوكيات والممارسات الآمنة، لتقليل العدوى بالفيروسات الكبدية وتنامى الإصابات الجديدة.

وأكد الاتحاد أنه خلال جائحة covid-19 لم تتوقف جمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصرى عن العمل، واستقبلت 539 مريضا بالالتهاب الكبدى سي، فضلا عن تقديمها مضادات فيروس بي لحوالي 6203 مرضى كل شهر دون اى تكلفة.

ووجه الأستاذ الدكتور جمال شيحة الشكر للتحالف العالمي للكبد على التكريم، مؤكدا أن فحص جميع المرضى كان حلما، "وقد حاولنا طوال 25 عاما، أن نصل لجميع المرضى في مصر وفحص المصابين بالفيروسات الكبدية وتقديم العلاج لهم، والآن وبعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100مليون صحة" التي استطاعت فحص حوالى 60 مليون شخص وعالجت المرضي الذين كانوا لا يعلمون إصابتهم بفيروس سي، نستطيع القول إننا فعلنا شيئا، ونأمل أن نستمر في خدمة المرضى، خاصة من لا يتحملون تكاليف الرعاية الطبية".