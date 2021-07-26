أثناء إنقاذه لآخرين.. غرق شاب بشاطئ بيانكى بالعجمى

لقي شاب مصرعه غرقا بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، يدعى محمد مصطفى، 17 عاما من محافظة الشرقية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسي الخير إن الغريق لقي حتفه في قرية بيانكي بالقرب من نادي الشرطة بحي العجمي.

وطالب المالحي الغطاسين المتطوعين بسرعة التوجه لمكان حادث الغريق للبحث عن الجثمان الغارق.

وأوضح المالحي أن حادث الغرق وقع منذ 7 أيام، ولم تصل إشارة بذلك، فالغريق يعمل على إحدى كافيتريات الشاطئ لقى حتفه أثناء إنقاذه لشخصين آخرين كانا يصارعان الأمواج لإنقاذ حياتهم من الغرق.

وعلق لمالحي بضرورة توعية المصطافين بخطورة النزول في بعض الأماكن في مياه البحر، فهناك شدة في سرعة الرياح، وعلو في مستوى موج البحر، لذلك تتزايد حالات الغرقى، خاصة أن معظم حالات الغرق فى غير وقت الإنقاذ قبل الساعة 7 صباحا وبعد 7 مساءً.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بالالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأشار جمال إلى استمرار رفع شواطئ الإسكندرية للرايات الحمراء تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، وهذا طبقًا للإشارات الحديثة، لافتًا إلى أن هناك خلط لدى المواطنين بين الحمراء والسوداء التي كانت تستخدم سابقًا.

وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حالات غرق متكررة على مختلف شواطئها وتحديدا غرب المدينة، نظرا لمخالفة تعليمات الإنقاذ وسوء حالة البحر.