الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تحتفل بعشية استشهاد القديس الأنبا بضابا أسقف قفط

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مثل هذا اليوم من سنة 284 م. وهي السنة الأولي للشهداء بتذكار استشهاد  القديس العظيم الأنبا بضابا الملقب بالجوهري أسقف مدينة فقط بالصعيد بعهد الإمبراطور دقلديانوس.

ولد هذا القديس في مدينة أرمنت مركز الأقصر بمحافظة قنا، من أبوين مسيحيين ربياه التربية المسيحية منذ نعومة أظفاره.

وكانت لوالدته شقيقة رزقت بغلام أسمته إندراوس، وقد تربي هذا الغلام التربية المسيحية الحسنة فتألقت نفسه مع ابن خالته بضابا وتحالفا علي ترك العالم. فعكفا علي مطالعة الكتب الدينية التي شغفا بها فاتسعت مداركها وأصبح كل منهما حجة زمانه في الورع والتقوى ولما بلغ بضابا العاشرة من عمره كان حافظا لأكثر الكتب الدينية والتعاليم الروحية وكان اندراوس يعف معه علي قراءة الكتاب المقدس، ومطالعة كتب الوعظ والتعليم وبذلك كان الروح القدس ينطق علي فمهما وكانا يصومان يومين أسبوعا بلا طعام ولا شراب وإذا أكلا فانهما لا يتناولان سوي الخبز والملح مع مداومة الصلاة ليلا ونهارا. 

الكنيسة الانبا بضابا استشهاد القديس تذكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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