الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بخطف 4 عاملين في حلوان

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس 3 متهمين باختطاف 4 عاملين فى شركة وإجبارهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول، حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع، وتبين تواجدها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه، أمكن ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة.

وبسؤال المجنى عليهم، أقروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط، وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحهم، وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس محكمة حلوان اختطاف 4 عاملين امن القاهرة الأبراج الخاصة

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وائل لطفي

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