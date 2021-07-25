إثر حالة تسمم.. انتداب الطب الشرعى لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال فى فرشوط

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، بانتداب الطب الشرعي، لكشف ملابسات تسمم ووفاة 3 أطفال أشقاء بقرية كوم البيجا التابعة لمدينة فرشوط شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بإصابة "ر. ج" 35 عاما، ومصرع أطفاله "أ 8 أعوام، وأ 7 أعوام، وآ 9 أعوام" بحالة تسمم.

وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

- أقوال الزوجة

وقالت زوجة المصاب ووالدة الأطفال الثلاثة، إنهم تناولوا عصيرًا من محل بقالة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة، وسبب التسمم.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن والسواد، داخل قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، حزنا على وفاة الأشقاء الثلاثة وإصابة والدهم، الذي كان يتمتع بحسن الخلق وسط المواطنين في القرية.