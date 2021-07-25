«الجنيات الغامضة».. كتاب للأطفال يفوز بجائزة الكتب المصورة فى بريطانيا

فازت الرسامة البريطانية بيثان ستيفنز، البالغة من العمر 29 عامًا، بجائزة فئة الكتب المصورة لكتاب الأطفال 2021 فى بريطانيا.

وقالت بيثان ستيفنز، إنها سعيدة بالحصول على الجائزة التى تبلغ قيمتها 2000 جنيه إسترلينى عن روايتها الجنيات الغامضة، وهي قصة تهدف إلى تقديم صورة مختلفة للجنيات جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع swlondoner

كتاب "الجنيات الغامضة" نشر فى أغسطس 2020 ، ويدور حول مجموعة من الجنيات الغاضبات اللاوتي يتخلين عن أعمالهن المنزلية من أجل مغامرات في الغابة دون أن يعرفوا أن هناك عفريتًا يتربص بهن.

وأوضحت ستيفنز، لقد كانت مفاجأة أن أكون في القائمة القصيرة، خاصة أننى لم أتوقع أن ينافس كتابي، خاصة أن جميع الكتب المنافسة رائعة جدا.

ويعد الكتاب الفائز بالجائزة، هو كتاب الأطفال الأول لستيفنز، والذي بدأت في كتابته فور الانتهاء من حصولها على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي لكتاب الأطفال في مدرسة كامبريدج للفنون في عام 2019، فقد كانت ستيفنز تكتب أطروحتها، كما كانت ترسم بانتظام شخصيات غاضبة في كراسة الرسم الخاصة بها من أجل المتعة، ولذا قررت أن تتزوج الفكرتين مع أسلوب رسم توضيحي جديد وطموح.

يذكر أن الكتاب المصور هو كتاب يجمع بين السرد البصري والكلامي في صيغة مطبوعة، وعادةً ما تكون معظم الكتب المصورة موجهةً إلى الأطفال الصغار. ولكون الحكاية في هذه الكتب تُروى عبر النص بالدرجة الأولى، فهي مختلفة عن قصص الكوميكس المصورة، التي تروي قصصها عن طريق صور متتابعة بشكل أساسي. يشيع رسم الصور التي تحتويها الكتب المصورة باستخدام مجال واسع من المواد والوسائل، مثل الألوان الزيتية أو الأكريلية أو المائية أو أفلام الرصاص، وغيرها الكثير.

ومن بين أقدم الأعمال التي نُشرت بصيغة الكتب المصورة الحديثة كلٌ من بيتر ذو الرأس الأشعث (بالألمانية: Struwwelpeter) لهاينريش هوفمان الصادر في عام 1845، وحكاية بيتر الأرنب لبياتريكس بوتر الصادر في عام 1902. ومن بين أشهر الكتب المصورة: أفسح الطريق للبط الصغير لروبرت مكلوسكي، والقط ذو القبعة للدكتور سوس، وإلى عالم الكائنات البرية لموريس سينداك. وتُمنح كل من ميدالية كالديكوت (منذ عام 1938) وميدالية كيت جريناواي (منذ عام 1955) سنويًا للرسوم في أدب الأطفال. ومنذ منتصف ستينيات القرن العشرين، أضافت العديد من جوائز أدب الأطفال فئةً مخصصة للكتب المصورة إلى قوائمها.