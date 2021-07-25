الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

من 5 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من خمسة بنود.

وقرر عطية تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الاداريين فى كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.

ثانيًا: يتولى رئاسة هذه اللجنة يحى التوني، وكيل مجلس النقابة العامة، ويتولى أمانة اللجنة حسين الجمال، ومحمود الداخلى، و أبو بكر الضوة.

ثالثً : تتشكل باقى اللجنة من الأساتذة الآتين بعد  : 
1- سعيد عبد الخالق.  

2- عبد الحفيظ الروبى.      
3- فاطمة الزهراء.  
4-  ماجد حنا.    
5- محمد راضى مسعود.  

6- محمد الكسار. 
7- إسماعيل طه. 
8- صلاح سليمان. 

9- محمد نجيب.

10- على الصغير.

رابعًا: يحرر محضر باجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذى يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة ــ يرفع اسمه من الهيئة. 

خامسًا: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة فى الجامعات وفى المحاماة ، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور ؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة : 
ــ الأستاذ الدكتور / عوض محمد عوض . 
ــ الأستاذ الدكتور / مفيد شهاب . 
ــ الأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف مهدى . 
ــ الأستاذ الدكتور / حسنين عبيد . 
ــ الأستاذ الدكتور /  جابر جاد نصار . 
ــ الأستاذ الدكتور / نبيل حلمى . 
ــ الأستاذ الدكتور / حمدى عبد الرحمن . 
ــ الأستاذ الدكتور / رأفت نوار المحامى . 
 

نقيب المحامين فاطمة الزهراء مفيد شهاب فتحي سرور أكاديمية المحاماة صلاح سليمان

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وائل لطفي

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