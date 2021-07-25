«ضرب بالأحزمة استمر ساعة ونصف».. فيديو جديد لمشاجرة حمو بيكا في مارينا

«معركة بالأحزمة».. هذا هو الوصف الذي يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة حمو بيكا وأصدقائه مع شباب على بوابات الساحل الشمالي.

يشار إلى أن هذه ليست المشاجرة الأولى لـ حمو بيكا، ولكنها تبدو الأبرز، حيث استمرت ما يزيد عن ساعة ونصف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كامل لخناقة حمو بيكا أمام بوابات مارينا 5، وروى طاهر مجدي أحد طرفي المشاجرة ما حدث في إحدى البرامج التلفزيونية، إذ قال: «كنا راكبين العربية وبنأخذ الملف، كان حمو بيكا جاي بسرعة ودخل فينا، وكان ماسك التليفون في إيده وهو بيسوق العربية».

وأضاف: «عندما نزل الشباب من سيارتهم للاطمئنان على الشخص الذي حدثت معه الصدام كحادق عادي فوجئوا بأصدقاء حمو بيكا يخرجون عليهم ويكسرون الزجاج بالاسلحة البيضاء، وخشى حمو بيكا الخروج من سيارته وقتها ولكن تطور الأمر للضرب بالأحزمة».

وقال صاحب السيارة: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا».

بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحًا: «أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا»، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.

يذكر أنه في مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث.

وخرج الفنان حمو بيكا وقتها لينفي علاقته بالسيارة، وقال إن السيارة ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.