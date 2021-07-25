انتقادات لوزير الصحة البريطانى بعد مطالبته الناس بعدم الخوف من كورونا

وُجهت اتهامات لوزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأحد بإهانة ضحايا فيروس كورونا بعد أن حث الناس على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19 وعلى "تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلًا من الارتعاد خوفًا منه".

كان جاويد قد حث الناس على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس لدى توليه مهام منصبه الشهر الماضي خلفًا لمات هانكوك الذي استقال بعد خرقه لقواعد كوفيد-19 بتقبيل مساعدة له داخل مكتبه.

وأجرت بريطانيا التي لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 تعديلًا على استراتيجيتها لمكافحة الفيروس.

فبدلًا من استخدام القيود للحد من انتشار الفيروس لجأت إلى انفتاح المجتمع على أمل أن تحمي اللقاحات معظم الناس من المرض الخطير.

ورغم أن حالات الإصابة مرتفعة، فإن وتيرة التطعيم تتزايد أيضًا ويقول مسئولون إنه كان من الضروري تعديل الاستراتيجية لمساعدة شركات في قطاعات مثل الضيافة والأنشطة الليلية على التعافي.

وقال جاويد على تويتر يوم السبت إنه تعافى من الإصابة بكوفيد-19، وأضاف "كانت الأعراض خفيفة للغاية بفضل اللقاحات الرائعة".

وتابع "إذا لم تكن قد فعلت ذلك فعليك من فضلك أن تأخذ اللقاح حتى نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلًا من الارتعاد خوفًا منه".

كانت أنجيلا راينر نائبة زعيم حزب العمال واحدة من العديد من المشرعين من أحزاب المعارضة والأشخاص الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم بسبب الجائحة وانتقدوا استخدامه لعبارة "الارتعاد خوفًا منه (الفيروس)".

وقالت على تويتر "توفي 127 ألف شخص بهذا الفيروس وكان عشرات الآلاف منهم سيبقون على قيد الحياة لولا الفشل الكارثي لحكومتكم.. فكيف تجرؤ على تشويه صورة الناس لمحاولتهم الحفاظ على سلامتهم وأسرهم".

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.