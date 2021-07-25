انخفاض أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم
شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظا.
وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو، كما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح من 2 : 5 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح من 4 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر الطماطم من 1.5 :2.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)
سعر البطاطس من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)
سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)
سعر الكوسة من 2 :5 جنيهات للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)
سعر الجزر بدون عروش من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)
سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)
سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر الخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)
سعر الخيار بلدي من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر الملوخية من 1.5 :3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص)
بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص)
سعر الثوم من 18 : 22 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر الورق عنب بناتى من 10 : 25 جنيها للكيلو.
سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيها للكيلو
سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو)
سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)