الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظا.

وانخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 : 2.75 جنيه للكيلو، كما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح من 2 : 5 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح من 4 : 6 جنيهات للكيلو.


سعر الطماطم من 1.5 :2.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2 :5 جنيهات للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الملوخية من 1.5 :3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص)

بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 18 : 22 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 10 : 25 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

أنخفاض الخضروات أسعار الخضروات اليوم أسعار الطماطم سوق العبور أسعار الخضروات سعر البطاطس سعر الطماطم سعر الملوخية سعر الخيار انخفاض أسعار سعر الباذنجان اسعار الفاصوليا اسعار الكوسة ورق عنب يوليو 2021 فلفل رومي اليوم الاحد 25 يوليو

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