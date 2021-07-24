طواقم الإنقاذ تغادر موقع برج ميامي ديد المنهار

أعلنت مقاطعة ميامي ديد في فلوريدا أن فرق الإنقاذ من الحرائق التي كانت في موقع انهيار برج سيرفسايد السكني منذ ليلة المأساة ستسلم ما تبقى بالموقع بعد جهود الإغاثة التى قامت بها لشرطة ميامي ديد، حسبما أفادت صحيفة ميامي هيرالد.

وتمت تعبئة عمال البحث والإنقاذ من إدارات متعددة في جميع أنحاء جنوب فلوريدا لمدة شهر منذ انهيار أبراج تشامبلين الجنوبية جزئيا في ساعات الصباح الباكر من يوم 24 يونيو، وتمت إعادة فريقي البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا إلى مواقعها، وفقًا لقناة "سي بي إس 4" الشريك الإخباري لميامي هيرالد.



وبعد نقل الأنقاض بأكملها من البرج المنهار، سيتم نقل البحث المستمر عن الرفات البشرية والأغراض الشخصية وسط أطنان من الخرسانة والصلب إلى شرطة المقاطعة.



وقالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مقاطعة ميامي ديد، في بيان: "واجه رجال ونساء دائرة إطفاء ميامي ديد أزمة مبنى منهار في الصباح الباكر من يوم 24 يونيو ولم يتوقفوا منذ ذلك الحين".



ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى فى فلوريدا الأمريكية



ومنذ أسبوعين، قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة «ميامي ديد» الأمريكية: إن عدد قتلى الانهيار الجزئي لمبنى سكني قرب ميامي ارتفع إلى 94 قتيلًا.

وأضافت أن مصير 22 شخصًا لم يتضح بعد مع مواصلة العمال البحث في أنقاض المبنى.

يذكر أن دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية ميامي-ديد الأمريكية، قالت أمس إن عدد من تأكد مقتلهم في انهيار برج سكني في منطقة ميامي الشهر الماضي ارتفع إلى 90.

وكان العدد قد وصل السبت الماضي إلى 86 مع استمرار البحث عن جثث الضحايا بين الأنقاض.

وانتشلت فرق الإنقاذ العاملة في رفع أنقاض مجمع "تشامبلين تاورز ساوث" السكني في منطقة سيرفسايد، بمقاطعة ميامي ديدا بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي انهار أجزاء منه الأسبوع الماضي، خمس جثث حتى الآن، في الوقت الذي دخلت فيه عملية البحث والإنقاذ يومها الثالث.