السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي أسقف مير والقوصية بالعباسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية استقبل الأنبا توماس، أسقف مير والقوصية.  

أضاف موسى في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على (فيسبوك)، أن اللقاء تم ظهر السبت بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية.

على صعيد آخر، احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس بالشاطبي بالإسكندرية، بتوزيع هدايا وشهادات مسابقة "كتاب مفتوح في كل بيت"، والتي نظمتها دار الكتاب المقدس الفترة الأخيرة، وذلك لتشجيع الأسر على قراءة ودراسة الكتاب المقدس. 

وسلم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، الهدايا والشهادات للأسر المشاركة في المسابقة بحضور الآباء كهنة الكنيسة ذاتها. 

 وتميزت كنيسة الشهيد مارجرجس الشاطبي في المسابقة، حيث اشترك فيها حوالي ٥٠٠ أسرة منهم عدد من شعب الكنيسة من المقيمين خارج مصر، كما شارك في المسابقة عدد من كهنة الكنيسة للاستفادة ولتشجيع شعبهم. 

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الانبا توماس الانبا توماس اسقف مير والقوصية اسقف مير والقوصية

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