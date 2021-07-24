إصابة 3 أشخاص فى انقلاب توك توك ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انقلاب توكتوك بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقي مرفق إسعاف بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب توكتوك بمدخل قرية بهبشين بمركز ناصر مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تابعان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمد محمود عبد المقصود، عامل مصاباً باشتباه كسر بالركبه اليسرى، ويوسف محمد محمود 16 سنة، طالب مصاباً بجروح وسحجات، ورشا على عبده 40 سنة، ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالجبهة حوالى 5 سم واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بني سويف التخصصي.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.