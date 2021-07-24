السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا: حملات مكثفة لمواجهة الباعة الجائلين بكورنيش النيل

اللواء ياسر عبد العزيز
اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا

أكد اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، تنظيم حملات دورية لضبط وإيقاف ومنع الباعة الجائلين من اختراق كورنيش النيل والإساءة للمظهر الجمالي له، مشيرًا إلى أن الكورنيش والذي يعد المتنفس الحقيقي الوحيد لأبناء المدينة استقبل الآلاف من المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك دون وقوع أي مشاكل أو شكاوى من المترددين على الكورنيش، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والرش وقص النجيل لتوفير منظر جمالي وخلاب للمواطنين.

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حملات مكثفة لمواجهة الباعة الجائلين بكورنيش النيل 

ومن جانبه؛ قال مصطفى مرسى مدير الكورنيش على القيام بأعمال النظافة ورى المسطحات الخضراء وكذلك أعمال الرش والتطهير بصفة دورية لتوفير جو صحى ونظيف خالٍ من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أنه يتم عمل حملات دورية خلال اليوم لمنع الباعة الجائلين من اختراق الكورنيش والإساءة للمنظر الجمالي له. 

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حملات مكثفة لمواجهة الباعة الجائلين بكورنيش النيل 

 

ووجه مدير الكورنيش الشكر لأحد العاملين بالكورنيش نظرًا لأمانته وضميره الحى حيث وجد شنطة خاصة لأحد المترددين على الكورنيش بها مبلغ ألفى جنيه وجهاز محمول وتم تسليمها لصاحبتها، مشيدًا بالموقف الرجولي الذى قام به، مؤكدًا أن هذه هى صفات المصريين عامة وصعيد مصر خاصة.

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حملات مكثفة لمواجهة الباعة الجائلين بكورنيش النيل 
رئيس مدينة المنيا حملات لمنع الباعة الجائلين الانتظار علي كورنيش النيل أستقبال ألاف المواطنين خلال العيد اللواء ياسر عبد العزيز

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