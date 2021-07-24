‏وزيرة التعاون الدولي تدعم لاعبي أوليمبياد طوكيو 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» أن أول مرة يحمل لاعبان من أصحاب الميداليات الأوليمبية علم ‎مصر معًا في افتتاح الألعاب الأوليمبية ‎طوكيو 2020.

وقالت «المشاط»: إنه للمرة الأولى يحمل لاعبان من أصحاب الميداليات الأوليمبية علم ‎مصر معًا في افتتاح الألعاب الأولمبية ‎طوكيو 2020، وهم علاء الدين أبوالقاسم نجم رياضة المبارزة وهداية ملاك مقاتلة التايكوندو، أول فتاة تحمل العلم في تاريخ مشاركات مصر الأوليمبية، كل الدعم والمساندة لأبطالنا في مختلف الألعاب.