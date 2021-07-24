السودان: تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية بـ9 ولايات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، اليوم السبت، من هطول أمطارغزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية في 9 ولايات بعموم البلاد.

وقالت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، إن الأمطار ستضرب ولايات البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، القضارف، كسلا، النيل الأبيص، جنوب كردفان، جنوب وغرب دارفور، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

أوضحت الأرصاد الجوية أن هذه الأمطار قد تتسبب في جريان عال للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة حتى يوم الإثنين المقبل، داعية مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة، وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية.

استمرار هطوم أمطار غزيرة بالسودان

وأكدت السلطات السودانية، الأربعاء الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة في أول وثاني أيام عيد الأضحى في ولايات الخرطوم، كسلا، النيل الأبيض، سنار والجزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية كما توقعت سقوط أمطار غزيرة على النيل الأزرق.

وقال العميد شرطة قرشي حسين عبدالقادر، مدير دائرة الطوارئ والكوراث القومية بالإدارة العامة الدفاع المدني إن بعض الولايات تأثرت بهطول الأمطار دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات؛ وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار قرشي إلى أنه في ولاية الخرطوم رصدت إدارة الطوارئ والكوارث القومية وجود سيل في منطقة السروراب في مجراه الطبيعي وسحب بعض تجمعات المياه بالمحليات وأنه ما عدا ذلك لا توجد أضرار بولايات السودان متوقعا هطول المزيد من الأمطار، خاصة في أجزاء واسعة على الهضبة الإثيوبية، مما يودي إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق.

وأوضح المسئول السوداني أن الغرفة المركزية وبالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوي ووزارة الري ظلتا تتابعان الزيادات في مناسيب النيل والعمل على إصدار نشرات توعوية إرشادية وتحذيرية لقاطني جميع المناطق المتاخمة للنيل لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تحقق السلامة العامة.

وأوضحت الحكومة السودانية، أمس، أنه إعلان حالة الطوارئ جاء بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروي.

وأعلنت ولاية الخرطوم حالة الطوارئ بعد وصول كميات مياه أكبر من المتوقع إلى سد مروى، مشيرة إلى أن سيولا تجتاح بلدة الفاو في القضارف شرق البلاد.