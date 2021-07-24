الرهبنة الفرنسيسكانية تستأنف أنشطتها فى المؤتمر الثالث بسموحة

استأنفت الرهبنة الفرنسيسكانية أنشطتها بمؤتمر الرهبنة العلمانية الفرنسيسكانية بسموحة والذي شارك فيه نحو 110 رهبان وراهبات

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بدأ المؤتمر باليوم الافتتاحي، حيث ترأس القداس الإلهي المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وشاركه الصلاة المونسنيور أنطوان توفيق، نائب المطران، والأب نبيل، المرشد الروحي للأخوية، والأب ميخائيل صادق، راعي الكنيسة.

كما رحب الأب نبيل عزيز، المرشد الروحي، وشحاتة حبيب، الخادم الإقليمي بالمشاركين، كما احتوى المؤتمر على العديد من اللقاءات الروحية، وورش العمل، والعديد من الفقرات الأخرى.