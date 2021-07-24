تونس تتسلم دفعة أكسجين قادمة من إيطاليا لدعمها في مواجهة كورونا

تسلمت تونس، صباح اليوم السبت، معدات ومستلزمات طبية ومكثفات أكسجين وسيارة إسعاف متطورة ودفعة أولى من مادة الأكسجين قادمة من إيطاليا، وذلك بحضور وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يندرج هذا الدعم في إطار مبادرات التونسيين بالخارج بالوقوف إلى جانب وطنهم والذين آثروا على أنفسهم لتوفير ما يمكن من تجهيزات ومعدات هامة في هذا الظرف الصحي الصعب في مد تضامني قيِّم سيذكره التاريخ".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسة التونسية عن تسلم معدات وتجهيزات طبية ممنوحة من جمهورية البرتغال، بالإضافة إلى 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ممنوحة من مملكة بلجيكا، وذلك في إطار مواصلة الدعم الدولي لجهود تونس في مواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19).

اجتماع الرئيس التونسي بقصر قرطاج

يأتي ذلك فيما عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، اجتماعًا عاجلًا بقصر قرطاج الرئاسي حول الوضع الصحي في البلاد، مؤكدًا أنه لا بد من قراءة نقدية لما تم فعله خلال الأشهر الماضية.

ووجه الرئيس التونسي بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدّي لجائحة "كوفيد-19" وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن استيائه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية، مشددًا على أن «صحة المواطن ليست بضاعة تتقاذفها قوى أو مجموعات ضغط، وليست من قبيل الأسهم في الشركات التجارية تحكمها قوانين العرض والطلب».

وفي ختام بيان الرئاسة التونسية، أكد الرئيس التونسي على أنه سيسهر بنفسه على كل التفاصيل حتى يتحمل كل طرف مسئولياته، مشيرًا إلى أن تونس عانت كثيرًا من هذه الجائحة.

مساعدات عربية ودولية لتونس

وتأتي المساعدات الأخيرة ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها عدد من الدول العربية والأوروبية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية في البلاد بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، أرسلت مصر حتى الآن 6 طائرات عسكرية إلى تونس محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين، فيما أجرى الرئيس التونسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيه خالص الشكر على إرسال المساعدات المصرية الأخيرة، لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.