رفع 102 طن مخلفات وصيانة 20 كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالتوازي مع حملات إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالقرى التابعة لها وتمكنت من رفع 102 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة 20 كشاف إنارة.

ومن جانبه تابع هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال النظافة بحي وسط المدينة من خلال ما تم تنفيذه من حملات اليوم على مدار الساعة من رفع 30 طن مخلفات صلبة وتراكمات قمامة من شوارع سعد زغلول وميدان عمر أفندي وشارع محمد بدوي والشارع الجديد وشارع الجيش وميدان الصهاريج على مدار ورديات اليوم مع انتهاء ايام اجازة العيد

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة ان قسم البيئة تمكن من رفع 15 طن تراكمات من طريق المحيط ومدخل قرية بهدال وصفط الشرقية .

وأضاف أحمد عمران رئيس قرية بني احمد الغربية أنه تم تنفيذ حملة اليوم تمكنت من رفع الأتربة من على جانبي الطريق ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بشوارع القرية وخاصة طريق المحيط وطريق مصر أسوان الزراعي وتمكنت المعدات من رفع 12 طن مخلفات وأتربة .

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

وأكد أحمد علي سكرتير الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن القرية واصلت جهودها المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة بنطاق القرية والتوابع بمناطق ترعة سري باشا والبحر اليوسفي وطرق دمشاو هاشم وسيدي عيسى حيث تمكن قسم البيئة من رفع 15 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأوضح عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقريه طوخ الخيل أن قسم البيئة بالقرية تمكن من رفع 30 طن قمامة ومخلفات من قرية طوخ الخيل حفاظا على البيئة وحياة المواطنين ،وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين كما قام قسم الإنارة بقرية طوخ اليوم بعمل صيانه بقرية طوه تمكن خلالها من صيانة 20 كشاف إنارة

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

وجه اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة بمركز ومدينة المنيا، ومداخل القرى بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

كما كلف رئيس مركز ومدينة المنيا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة أول بأول، من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا. فضلا علي الحفاظ علي المظهر الجمالي بما يليق بتاريخ المدينة الغريق ويليق بأهلها مشددا على استمرار تسيير دوريات المتابعة بالمرور لرصد أي مخالفات سواء بناء مخالف او تعديات علي أملاك دولة او ارض زراعية او أشغال الطرق. والتعامل معها بإزالتها في المهد إعمال القانون وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا

صيانة كشاف إنارة في حملات مكثفة بالمنيا