«أسترازينيكا» تُخطط لتوريد لقاحات «كورونا» إلى جنوب شرق آسيا

تخطط شركة أسترازينيكا لتوريد لقاحات مضادة لمرض “كوفيد -19” لجنوب شرق آسيا، فيما تكافح منشأة التصنيع الوحيدة الخاصة بها في المنطقة لزيادة الإنتاج لتلبية طلبات الدول المتضررة بشدة جراء سلالة دلتا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمس تيج المدير المنتدب في أسترازينيكا تايلاند، في خطاب مفتوح اليوم السبت، القول إن شركة تصنيع الأدوية الإنجليزية السويدية تبحث في أكثر من 20 سلسلة إمداد في شبكتها

التصنيعية العالمية للعثور على لقاحات إضافية لإرسالها إلى منطقة جنوب شرق آسيا.

وأضاف أن الشركة سوف "تبذل كل مافي وسعها " لتصنيع لقاحات بأسرع وقت ممكن.

وتعاني منطقة جنوب شرق آسيا من زيادة جديدة في إصابات كورونا، بظهور سلالة “دلتا” شديدة العدوى، فيما سجلت تايلاند وإندونيسيا أرقاما قياسيا في الإصابات والوفيات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت تايلاند اليوم السبت 12 ألفا و260 إصابة جديدة و119 وفاة، وجاء أكثر من 90 % من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الموجة الثالثة من تفشي الفيروس الذي بدأ في أوائل أبريل.

وساهمت عدم قدرة أسترازينيكا على زيادة الإنتاج في بطء معدلات التطعيم في دول من بينها تايلاند والفلبين وفيتنام.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.