السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم السبت، فى الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 22 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو. 

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، لتصل للمستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وتراوحت  أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدواجن الساسو 40 جنيه.  

وسجلت  كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف

 

وكان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد أن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن، خاصة الأعلاف، والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن، والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا، التي تجاوزت أسعاره 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات، ومعظمها مستورد، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.

وقال رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية لـ"الدستور" إن قرار وقف استيراد الدواجن ومجزءاتها يهدف إلى تخفيف العبء عن المربين، وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد، رفضا استيراد أي كميات من الخارج لدعم المربين ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل. 

أسعار الدواجن والبيض الاسواق اليوم والكيلو سياسة جنيه والكرتونونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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