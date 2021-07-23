السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تكشف تفاصيل معرض «ديارنا»

معرض ديارنا
معرض ديارنا

أكد عادل البيكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض أن عدد العارضين في «ديارنا» بمارينا يبلغ 250 مقسمين لثلاثة  مراحل كل 80 عارض مرحلة 10 أيام على أن يتم تغييرهم كل 10 أيام لمدة شهر.

وأضاف «البكساوي» في تصريحات صحفية أن أبرز المنتجات الموجودة في المعرض هي اليدوية والحرفية والتراثية من الفخار والمفروشات و المنسوجات والأخشاب والصواني والخزف والإكسسوارات المنزلية والإكسسوارات النسائية وعدد كبير جدا جدا منها والمشغولات.

وصرح بأن أهمية تواجد معرض ديارنا هذا العام في مارينا نظرا لأنه يعد من أكبر المصايف الموجودة في الجمهورية وفيه عدد زائرين كبير جدا وايضا بسبب المساحة الكبيرة لمدينة مارينا بجانب أننا أخذنا المعرض على مساحة كبيرة جدا وتعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق في معارض ديارنا بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن معرض ديارنا في مارينا العام الماضي كان أول معرض نقوم به في ظل ظروف كورونا.

وطبقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، تم الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، إضافة أن عدد العارضين لم يزيد عن 50 عارضا ولكنه حقق نسبة مبيعات تخطت  8 مليون جنيها وكانت مدته  فترة واحدة فقط لمدة أسبوع.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي محافظات مصر نيفين القباج الاقتصاد غير الرسمي المنتجات اليدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

«صحة الإسكندرية»: 37 مصابا بحادث برج العرب يتلقون العلاج في 3 مستشفيات

موسيماني يثير الجدل: 90% من لاعبى الأهلي لا يشربون الكحوليات

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

سامح سعد: التحول الرقمي يسهم في تنمية إيرادات قطاع الأعمال

الجيش الألماني يعزز سلاحه البحري بسفن جديدة

التحريات ترجح عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة راقصة بالتجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

«عيد الشقيانين».. فئات محرومة من الإجازة واحتفالات الأضحى (صور)

فى ذكرى ثورة يوليو.. المواطنون يزورون ضريح الزعيم جمال عبدالناصر (صور)

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا