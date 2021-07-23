«التضامن» تكشف تفاصيل معرض «ديارنا»

أكد عادل البيكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض أن عدد العارضين في «ديارنا» بمارينا يبلغ 250 مقسمين لثلاثة مراحل كل 80 عارض مرحلة 10 أيام على أن يتم تغييرهم كل 10 أيام لمدة شهر.

وأضاف «البكساوي» في تصريحات صحفية أن أبرز المنتجات الموجودة في المعرض هي اليدوية والحرفية والتراثية من الفخار والمفروشات و المنسوجات والأخشاب والصواني والخزف والإكسسوارات المنزلية والإكسسوارات النسائية وعدد كبير جدا جدا منها والمشغولات.

وصرح بأن أهمية تواجد معرض ديارنا هذا العام في مارينا نظرا لأنه يعد من أكبر المصايف الموجودة في الجمهورية وفيه عدد زائرين كبير جدا وايضا بسبب المساحة الكبيرة لمدينة مارينا بجانب أننا أخذنا المعرض على مساحة كبيرة جدا وتعمل على تحقيق أكبر نسبة تسويق في معارض ديارنا بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن معرض ديارنا في مارينا العام الماضي كان أول معرض نقوم به في ظل ظروف كورونا.

وطبقا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، تم الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، إضافة أن عدد العارضين لم يزيد عن 50 عارضا ولكنه حقق نسبة مبيعات تخطت 8 مليون جنيها وكانت مدته فترة واحدة فقط لمدة أسبوع.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.