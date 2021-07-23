تفاصيل لقاء النائب العام السوداني المكلف مع القنصل المصري لدى الخرطوم

كشفت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الجمعة، تفاصيل لقاء النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان بمكتبه بمباني النيابة العامة، أمس، القنصل العام لجمهورية مصرالعربية بالخرطوم أحمد عدلي إمام.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين رئاستي النيابة العامة في البلدين وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بينهما والترتيبات لزيارة النائب العام المكلف لجمهورية مصر العربية والتي ستحدد لاحقاً خلال الشهر الجاري.

من جانبه، أكد القنصل حرص بلاده والنيابة العامة بمصر على دفع برامج التعاون المشتركة بين البلدين وتفعيل الملفات التي تهم الطرفين والتي من بينها فتح باب التدريب لأعضاء ومنسوبي النيابة العامة السودانية بجمهورية مصر العربية.