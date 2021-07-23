بعد منع الأطفال من تلقى اللقاح.. 5 نصائح لحماية الصغار من كورونا

حسمت وزارة الصحة الجدل حول تطعيم الحوامل والأطفال الأقل من 18 عامًا بلقاح كورونا، مؤكدة أن الحوامل لن يحصلن على أي لقاحات إلا بعد الانتهاء من الدراسات واعتمادها بالقبول من عدمه، كما أن الأطفال الأقل من 18 سنة لن يحصلوا على اللقاح أيضا، ذلك رغم النتائج المبهرة التي حققها اللقاح في المرحلة من تجريب اللقاح على الأطفال.

وحتى يتم اعتماد تلقيح الأطفال ضد كورونا هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لكي نقلل من احتمالية إصابة الأطفال بالفيروس.

تزويد الأطفال بالطعام الصحي

فحسب موقع Children's Health، فإنه يجب تزويد الأطفال بالطعام الصحي الذي من شأنه تعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

خاصة في فصل الشتاء، فيمكن تعرض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض جلدية كثيرة، ويمكن أن يؤدي الإهمال في نظافة الأطفال إلى الإصابة بكورونا أيضًا، لذلك يجب أن تحرص الأمهات على قيام أطفالهن بالاستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد.

غسل الأيدي بالماء والصابون

فإن كانت هناك ضرورة للاستحمام أكثر من مرة في اليوم الواحد، فغسل الأيدي على فترات قصيرة، يعتبر من أهم العوامل التي تساعد في التخفيف من الإصابة بالفيروس للصغار والكبار على حد سواء، ومن ثم يجب حث الأطفال على غسل أيديهم، لا سيما عندما يبذل الأطفال مجهودًا كبيرًا فى اللعب.

عدم ارتداء الكمامات

قد يعتقد البعض أن ارتداء الكمامات من شأنه حماية الطفل من خطر الإصابة، لكن على العكس يمكن أن يتسبب له في الاختناق، لذلك يجب الحرص على القيام بكل وسائل الحماية من كورونا بعيدًا عن ارتداء الكمامات خاصة للأطفال الذين هم أقل من خمس سنوات.

استمرار تعليم الأطفال أون لاين

لا شك أن الذهاب إلى المدرسة يعزز من علاقات الطفل الاجتماعية، لكن اليوم، وفي ظل انتشار هذا الفيروس، يعتبر الاختلاط وإقامة علاقات اجتماعية من شأنه أن ينقل عدوى إلى الأطفال الصغار، ولذلك كلما كان هناك خيار للتعليم من المنزل أو عند بعيد، فليبدر الآباء بتنفيذ ذلك.