الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طالب غرق فى مياه النيل بمنشأة القناطر

انتشال جثة طالب غرق
انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة بعدما نزح إلى المياه هربًا من حرارة الجو بمنطقة كوبري الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، وانتشال الجثة.

 

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة غرق طفل في منتصف العقد الثاني من عمره بمنطقة كوبري الجلاتمة بدائرة المركز، عن أن الشاب نزح إلى المياه هربًا من حرارة الجو رفقة عدد من أصدقائه، إلا أن المياه جرفته ولم يستطع النجاة لعدم إجادته السباحة، بينما خرج أصدقاؤه وأبلغوا بغرقه.

 

البداية كانت بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل بمنطقة كوبري الجلاتمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه بعدما نزح "أمير.م" في منتصف العقد الثاني من عمره، رفقة عدد من أصدقائه إلى مياه النيل هربًا من حرارة الجو جرفته المياه لعدم إجادته السباحة بينما تمكن أصدقاؤه من الخروج والإبلاغ بغرقه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من انتشال الجثة، وجري نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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وائل لطفي

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