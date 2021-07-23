بعد زيادة أسعار البنزين.. أفضل 9 طرق لتقليل استهلاك الوقود

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع اليوم أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2019، لذلك يبحث كل صاحب سيارة عن أفضل الطرق لتقليل استهلاك الوقود.

9 طرق لتقليل استهلاك الوقود:

1- مثبت السرعة

معظم السيارات الحديثة الآن مزودة بجهاز مثبت السرعة، فهو الطريقة المثلى للحد من استهلاك الوقود، وإذا قمت بتشغيل مثبت السرعة على سرعة 90 كم في الساعة فإن ستوفر من استهلاك الوقود حوالي 20% لو قمت بالسير على أكثر من 100كم في الساعة.

2- عدم ترك محرك السيارة يعمل دون قيادة

السيارات ذات الطراز الحديثة هذه الأيام لا تحتاج إلى تسخين المحرك قبل السير، لكن هذا ليس معناه القيادة بشدة بعد تشغيل المحرك مباشرة، لكن عليك القيادة بطريقة جيدة حتى ولو لدقائق معدودة.

3- القيادة الطبيعية

القيادة الطبيعية هي من أفضل الحلول لتوفير استهلاك الوقود، فإنك إذا رأيت إشارة مرورية فعليك رفع قدمك من على دواسة الوقود لتقليل سرعة السيارة بطريقة طبيعية دون استخدام مفرط للمكابح (الفرامل).

4- إيقاف المحرك

هناك مدرستان في هذا الشأن، الأول يقول أن إيقاف المحرك ثم إعادة تشغيله يستهلك كمية أكبر من الوقود عند عملية التشغيل وتلوث البيئة، والمدرسة الثانية تقول أنك لو تتوقف لدقائق فهذا يوفر الوقود المستخدم ويخف أيضا من كمية غاز البنزين التي تنتج عن محرك السيارة.

5- فتح نوافذ السيارة بدلا من التكييف

يمكنك إنزال نوافذ السيارة لو هناك نسيم عليل في الخارج بدلا من تكييف السيارة الذي يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10 إلى 20%.

6- تجنب ساعة الذروة

ليس فقط التوقف بالسيارة يزيد من استهلاك الوقود، لكن القيادة في وقت الذروة تزيد من تبخر الوقود فتجنب التحرك بالسيارة في هذه الأوقات لهذين السببين.

7- الصف تحت الظل

إذا قمت بصف السيارة تحت أشعة الشمس سترتفع حرارة السيارة مما يجعلها عرضة لتسرب الوقود وتبخره، والأفضل أن تصفها تحت الظل حتى ولو ظل شجرة لتجعل درجة حرارتها معتدلة.

8- استبدال فلتر الهواء

استبدال فلتر الهواء يجعل الهواء الذي يدخل إلى السيارة يكون نظيفا وخاليا من الأتربة، والأتربة تجعل المحرك يعمل بصعوبة مما يزيد من استهلاك الوقود للوصول للكفاءة المطلوبة.

9- استخدام نوع زيت مناسب للمحرك والموصي به من قبل الشركه المصنعة .