السفير البريطاني في بيروت يؤكد استمرار بلاده بدعم لبنان

أكّد السفير البريطاني الجديد في لبنان أيان كويار، اليوم الجمعة، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن بلاده مستمرة بدعم لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها.

واستقبل الرئيس عون السفير كويار، برفقة المستشار السياسي في السفارة جافين تينش بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد السفير كويار لرئيس الجمهورية أن "بلاده مستمرة في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها".

وأجرى الرئيس عون مع السفير البريطاني "جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية - البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

وشكر الرئيس عون السفير البريطاني " على اهتمام بلاده بلبنان وعلى الدعم الذي تقدمه في مختلف الأصعدة".

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي حل في الأفق ، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة أخرى، بسبب "استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأمريكي".

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بعض الأنشطة مثل عمليات نقل الأسلحة المستمرة من إيران إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة متطورة، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف أنه "لهذا السبب فإن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13441 للـ1 من أغسطس 2007، يجب أن تبقى سارية المفعول بعد الـ1 من أغسطس 2021 لمدة سنة أخرى".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون بحث مع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وعدد من المعنيين، أزمة الدواء في لبنان بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الأدوية، وإبقائه على أدوية أساسية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في لبنان وخصوصًا مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية.