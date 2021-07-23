بينهم أسرة كاملة.. غرق 9 أشخاص أمس في الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، أمس الخميس، ثالث أيام العيد، عدد كبير من حالات الغرق داخل مياه البحر بشواطئ الإسكندرية، و لقي 9 أفراد مصرعهم بينهم أسرة كاملة، خلال يوم واحد.

وسجلت شواطئ غرب الإسكندرية غرق 7 أفراد، بشواطئ الهانوفيل، والزهراء والبيطاش، فيما سجلت شواطئ شرق الإسكندرية حالتي غرق بشواطئ اسحق حلمي، والفنار المميز.

- مصرع أسرة كاملة غرقا في شاطئ البيطاش

و لقي 3 أفراد من أسرة واحدة، رب أسرة وزوجته وطفلهما مصرعهم غرقًا بشاطئ البيطاش العام، بعد أن جرفهم التيار بداخل البحر أثناء نزولهم المياه في المساء ليلقوا حتفهم وتم انتشالهم بواسطة قوات الإنقاذ والأهالي.

بينما شهد شاطئ السلام 1، غرق شخصين، وتم انتشالهم في الحال، كما تم انتشال جثمان الطفل« زياد احمد ابراهيم النجار» 9 سنوات، الذي لقى مصرعه غرقًا بشاطئ الهانوفيل، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثمان الشاب« مصعب سامي سيد الشيخ»، 25 سنة من حلوان، والذي لقى مصرعه غرقًا بشاطئ الزهراء الهانوفيل في العجمي.



وانتشلت قوات الإنقاذ صباح الخميس جثمان أحمد عماد، 18سنة، غريق شاطئ اسحق حلمي، بعد ساعات من البحث، حيث جرفه التيار منذ السابعة من مساء الأربعاء، ليتم انتشال جثمانه في التاسعة من صباح اليوم التالي.

كما تمكنت قوات الإنقاذ وغواصين الخير المتطوعين في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة من إنتشال جثمان شاب يدعى علي عادل موسى، بعد أن لقى مصرعه غرقًا مساء أمس بشاطئ الفنار المميز بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

- "السياحة والمصايف" تحذر رواد الشواطئ من ارتفاع الامواج



وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

وأضافت في بيان لها، أنه يرجى رواد الشواطئ الإلتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، واستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ، وارتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.

- قائد فريق "غواصين الخير": البحر المفتوح خطر خلال هذه الأيام



كما حذر الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، المواطنين من نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج، موجهًا نصائح للمواطنين وخاصة أهالي وزائري الإسكندرية، بعدم نزول المياه إلا بضوابط، وذلك بعد تلقي عدة بلاغات بحالات غرق بشواطئ المحافظة، فضلا عن حالات بمحافظات أخرى، خلال يوم واحد



وأكد «المالحي» أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا او بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.

وأشار قائد غواصين الخير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لإستقبال البلاغات في جميع المحافظات، بسبب زيادة حالات الغرق، مطالبًا جميع المواطنين وخاصة ضيوف واهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام بداية من الخميس، بسبب أن الرياح بدأت تشتد، مما أدي لإرتفاع أمواج، والذي من المتوقع أن تستمر على هذه الحالة حتى يوم الأحد المقبل.