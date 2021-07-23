الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

غرق أسرة كاملة من 3 أفراد فى العجمى

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

شهدت شواطئ العجمي حادث الغرق الثالث، حيث لقى 5 أشخاص حتفهم غرقًا في شواطئ العجمي بالإسكندرية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأنهت الأمواج حياة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وابنهما، في شاطئ بليس المميز 2، وذلك نتيجة ارتفاع الأمواج واشتداد الرياح.

ونزلت الأسرة لمياه البحر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهم "ماجدة عبيد بدير 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي توفي في المستشفى".

وانتشلت الجثامين الثلاثة بواسطة رواد الشاطئ بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنقذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن للمتواجدين.

وفي شاطئ السلام 1، لقي حسام شعبان محمود مكاوى، مصرعه غرقا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية، في محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتم حجز جثمانه بثلاجة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وتم انتشال جثة أخرى من الشاطئ واستلمته أسرته على الفور دون أي بيانات. 

وشهدت محافظة الإسكندرية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 3 حوادث غرق بالتزامن مع الإقبال الكثيف لتوافد المصطافين والأهالي إلى الشواطئ، لقضاء إجازة العيد.

ولقي شاب مصرعه غرقا يبلغ من العمر ١٨ عاما، بداخل مياة شاطئ "إسحاق حلمي" في الساعات المبكرة لصباح الأربعاء فيما تم إنقاذ شقيقه، وذلك عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.

أما حالة الغرق الثانية كانت على شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية  تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

والحالة الثالثة لغرق طفل يبلغ من العمر 9 سنوات داخل مياة شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية.

وعلق الكابتن إيهاب المالحي، مسئول فريق الغواصين المتطوعين، بضرورة توعية المصطافين بخطورة النزول في بعض الأماكن في مياه البحر، فهناك شدة في سرعة الرياح، وعلو في مستوى موج البحر، لذلك تتزايد حالات الغرقى، خاصة أن معظم حالات الغرق فى غير وقت الإنقاذ قبل الساعة 7 صباحًا وبعد ٧ مساءً.

 

العجمي الإسكندرية الغرق السياحة و المصايف الإنقاذ النهري

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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