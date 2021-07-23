السياحة والمصايف بالإسكندرية تحذر رواد الشواطئ: ألتزموا بالمناطق الآمنة

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج خلال الأيام القادمة.

واضافت الإدارة في بيان لها منذ قليل، أنه يرجى من رواد الشواطئ الإلتزام بالسباحة في المناطق الآمنة، واستجابة لتعليمات عمال الإنقاذ، وإرتداء اللايف جاكيت حفاظًا على حياتهم.

وكانت قد سجلت شواطئ الإسكندرية 3حالات غرق بينهما طفل، خلال 24ساعة، ونجحت قوات الإنقاذ من إنتشال جثمان شاب غرق في شاطئ اسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بينما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثماني لطفل وشاب بشواطئ الهانوفيل غرب الإسكندرية.

•قائد غواصين الخير يحذر المواطنين

ووجه الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير، نصائح للمواطنين وخاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي عدة بلاغات بثلاث حالات غرق بشواطئ المحافظة، فضلا عن حالتين بمحافظات أخرى، خلال يوم واحد.



واكد «المالحي» خلال فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية، أن اكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا او بعد السابعة مساءً، مناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ.



وطالب جميع المواطنين وخاصة ضيوف واهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام بداية من اليوم الخميس، بسبب أن الرياح بدأت تشتد، مما أدي لإرتفاع أمواج، والذي من المتوقع أن تستمر على هذه الحالة حتى يوم الأحد المقبل.



وحذر قائد غواصين الخير من نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الامواج، مشيرًا إلى أن الشباب والاهالي لا تدرك حجم المأساة التي نراها عندما نخرج جثمان غريق ونسلمه لأسرته التي تبقي على الشاطئ تنتظر خروجه، مطالبًا الأهالي بمنع أبنائهم من النزول لمياه البحر في غير أوقات تواجد الإنقاذ على الشواطئ.