وزير الأوقاف يعيد تشكيل مكتب الاتصال السياسى

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نوح عبد لحليم العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالعمل في منصب مسئول للاتصال السياسي بالوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أنه تمت إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي:

د.نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيسًا.

الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، نائبًا للرئيس.

عبدالحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، عضوًا.

رفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني، عضوًا.

خالد أبو دلال، مدير عام الاتصال السياسي، عضوًا.

خالد أبوالقاسم، معاون رئيس القطاع الديني، عضوًا.