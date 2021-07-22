تشييع جثمان كامل البيطار إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات (صور)

خرجت جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار من مسجد الشرطة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة عصر اليوم، متوجهة نحو مدافن الاسرة بطريق الواحات، حيث حضر الجنازة عدد محدود من بينهم عائلته وأصدقاؤه وغياب المشاهير عن المشهد.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الإذاعي والصحفي الكبير كامل البيطار، بعد صراع مع المرض ووجوده في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام حتى رحل عنا صباح اليوم الخميس.

جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار من مسجد الشرطة

وكشف هيثم البيطار، نجل الإذاعي الراحل كامل البيطار، عن وفاة والده وتفاصيل الجنازة والعزاء من خلال منشور له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير كامل البيطار، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة ٦ أكتوبر، والدفن في طريق الفيوم، والعزاء مقتصر على المقابر الله يرحمه ويحسن إليه برجاء الفاتحة والدعاء".

جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار من مسجد الشرطة

ونعى عدد كبير من رجال الإعلام والسياسة رحيل الإذاعي الراحل، منهم الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي التي نعته بمنشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار من مسجد الشرطة

الإذاعى كامل البيطار تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة، وفى أثناء دراسته كتب فى جريدة المساء التي كان يرأس تحريرها آنذاك خالد محيى الدين، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته "مسحراتي اليوم"، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

جنازة الإذاعي الراحل كامل البيطار من مسجد الشرطة

وكان الإذاعي الكبير كامل البيطار قد علق على الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، قائلًا إنه لم يستمع إليها منذ قرابة 30 عامًا لأنها لا تقدم أي جديد، حسب تعبيره، وأن الله حباه بالأفكار المبتكرة خلال فترة عمله بالإذاعة حتى إنه في إحدى الفترات 90% من برامج صوت العرب كانت من أفكاره، وأن بعض الإذاعيين انتشرت أسماؤهم من خلال برامج الآخرين، ولم يقدموا فكرة واحدة على مدى 35 عامًا، ومع ذلك حصلوا على المناصب، مشيرًا إلى عدم وجود مواهب حالية بقدر الإذاعيتين إيناس جوهر وسناء منصور.