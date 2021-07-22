الخميس 22 يوليو 2021
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عالم

تداول فيديو يوثق لحظة الهجوم على رئيس مالي أثناء تأديته صلاة عيد الأضحى (فيديو)

رئيس وزراء مالي
رئيس وزراء مالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، رصد لحظة إقدام أحد الأشخاص على مهاجمة رئيس مالي المؤقت، عاصمي جويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى، الثلاثاء الماضي، وحدث ذلك في أحد مساجد العاصمة المالية باماكو.

ويظهر الفيديو القصير الذي تبلغ مدته 15 ثانية، الرئيس جويتا في مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض.

وفجأة، اندفع شاب من بين المصلين ونجح في الوصول إلى الرئيس، وبدا أنه يريد أن يطعنه في رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض، كان واضحا من الفيديو أن جويتا لم يصب بأي أذى في هذا الهجوم، وسرعان ما نقل من موقع الحادث، وقالت السلطات إن شخصا واحدا أصيب في هذه المحاولة.

 

 

تأتي محاولة الهجوم على الرئيس المؤقت، في الوقت الذي شهدت به مالي هجمات من إرهابيين وسط البلاد في الأيام الأخيرة.

وكان مسلحان أحدهما يحمل سكينا، قد هاجما رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا أثناء صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير في العاصمة باماكو، الثلاثاء، وفق مراسل "فرانس برس".

وتم نقل جويتا من موقع الحادث فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل.

وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن جويتا من الخلف، لكن شخصا آخر أصيب".

تأتي محاولة الهجوم على الرئيس المؤقت في الوقت الذي شهدت به مالي هجمات من إرهابيين وسط البلاد في الأيام الأخيرة.

 وسيطر "جويتا" على السلطة في أغسطس 2020 بعد إطاحة رئيس مالي المنتخب ديمقراطيا، ثم وافق على تأسيس حكومة انتقالية بقيادة رئيس ورئيس وزراء مدنيين، لكنه في 24 مايو أطاحهما بعد أن قاما بتعديل وزاري أسفر عن تهميش اثنين من أنصار المجلس العسكري دون التشاور معه.

وأدى "جويتا" بعدها اليمين رئيسا لحكومة انتقالية في يونيو، متعهدا باستمرار البلاد على المسار السليم للعودة إلى الحكم المدني من خلال اجراء انتخابات في فبراير 2022.

عاصمى جويتا رئيس وزراء مالي مقطع فيديو مهاجمة عيد الأضحى

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وائل لطفي

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