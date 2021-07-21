الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: متحورة «دلتا» ستصبح السلالة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

توقّعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن تصبح المتحورة دلتا من فيروس كورونا، الشديدة العدوى والمسئولة حالياً عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.


وتنتشر المتحورة، التي ظهرت للمرة الأولى في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي الى القائمة، مقابل 180 (ست دول إضافية) تتفشى فيها متحوّرة ألفا التي ظهرت في بريطانيا، و130 دولة (سبع دول جديدة) تنتشر فيها متحورة بيتا التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا، إضافة الى 78 دولة (ثلاث دول جديدة) توجد فيها متحورة غاما التي ظهرت في البرازيل.


وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً "من المتوقع أن تحل (متحورة دلتا) مكان المتحورات الأخرى بسرعة لتصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة".


وباتت دلتا سبباً لأكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.


ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، "الآلية الدقيقة" التي تجعل هذه المتحورة أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.


وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.


وحذّرت من أنه "بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها (منذ بداية الوباء) في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة".


وبرّرت هذا المسار بأربعة عوامل تتلخّص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة واختلاط اجتماعي أقوى وواقع أن العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد.


وارتفع، خلال الأسبوع الماضي، عدد الحالات الجديدة بنسبة ثلاثين في المئة في غرب المحيط الهادئ و21 في المئة في أوروبا، بحسب المنظمة.

 وسجّلت إندونيسيا العدد الأكبر من الإصابات (350273) بزيادة قدرها 44 في المئة، تليها بريطانيا (296447) بزيادة 41 في المئة، ثم البرازيل (287610) التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 14 في المئة.

منظمة الصحة العالمية كورونا كوفيد اللقاح دلتا

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