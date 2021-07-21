توجيه عاجل من وزيرة الصحة لمنع وصول سلالة «دلتا» إلى مصر

وزيرة الصحة والسكان تشدد على جميع منافذ البلاد لمنع دخول أي سلالات جديدة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن الدكتورة هالة زايد أصدرت تعليمات مشددة إلى مديري الحجر الصحي بالمطارات وكل منافذ البلاد بالتشديد على كل الإجراءات الاحترازية لمنع دخول أي سلالة جديدة من سلالات فيروس كورونا المتحور.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن هذه التسديدات جاءت بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في عدد من الدول الغربية.

وأكد المصدر عدم ظهور سلالة "دلتا" في مصر حتى الآن، مشددًا على أن هذه السلالة سريعة الانتشار ويحب الحرص واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتطعيم ضد الفيروس.

ولفت المصدر إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تساعد في عدم الإصابة بالفيروس ولكنها بالتأكيد تحد من الأعراض الجانبية التي تنتج عن الإصابة به وقد تتسبب في مشكلات خطيرة بعد ذلك.

ونوه بأن الوزيرة أكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.