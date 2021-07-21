محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع «إحياء البتلو»

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن قطاع الثروة الحيوانية من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، ضخ مبلغ 836 مليون جنيه لـ 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم أيضا ضخ 25 مليوناً و903 ألف و710 جنيهاً لعدد 136 مستفيداً جديداً، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليوناً و448 ألف و710 جنيهاً، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهاً.

وأشار المحافظ إلى إنشاء أحد المشروعات العملاقة "مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق" الذي يعد طفرة تنموية ونوعية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والذي قام بافتتاحه رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويشمل المشروع إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية" سلالات اللحوم"، ومزارع أخرى لتربية الماشية منتجة الألبان، ومعملاً للأبحاث، ومصنعاً للأعلاف، ومجزراً آلياً، ومساحات زراعية، ومنافذ بيع منتجات اللحوم والألبان.

- توزيع وتفعيل 30 % من كروت الفلاح الموجودة بالبنك الزراعي

وبشأن الخدمات المقدمة للفلاحين، أوضح "الأنصاري" إلى أنه تم توزيع وتفعيل حوالي 30 % من كروت الفلاح الموجودة بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، وجاري إعطاء تسهيلات للمزارعين لاستلام الكارت الذكي، بالإضافة إلى توفير الأسمدة لتحسين الإنتاج، والمبيدات لمقاومة الآفات، بجانب مراكز الإرشاد الزراعي للتوعية بالأساليب الحديثة للزراعة، ودور مراكز التنمية الريفية التي بلغت 12 مركزاً بشتى أنحاء المحافظة، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والبيج والزراعي والمفاهيم السكانية للفلاحين، فضلاً عن العمل على إنهاء الحيازات الوهمية التي بلغت 4838 فداناً، وفتح أبواب جديدة للرزق من خلال مبادرة "باب رزق" لتمكين المرأة اقتصادياً بفتح مشروعات صغيرة لها.

وأضاف أنه تم توفير عدد 30 ماكينة صراف آلي بمقرات الجمعيات الزراعية، للتيسير على المواطنين، بواقع 5 جمعيات بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، في جمعيات زاوية الكرادسة ودسيا والصالحية وهوارة المقطع وسنوفر بالفيوم، وبمركز سنورس ترسا وفيديمين وسنورس أول ونقاليفة ومطرطارس، وجمعيات فانوس ومنشأة الجمال ومعصرة صاوى والمظاطلي والروضة بمركز طامية، وبمركز إطسا الجمعيات الزراعية بقرى، منية الحيط وتطون والغرق بحري وجردو وقصر الباسل، وفي أبشواى الجمعيات الزراعية بقرى أبو جنشو وسنرو القبلية وطبهار والنصارية والعجميين، وفي يوسف الصديق جمعيات الحامولي والمقراني والمشرك قبلي وقصر الجبالي وقارون.