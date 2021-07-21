محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع «إحياء البتلو»

محافظ الفيوم: ضخ 836 مليون جنيه لـ6 آلاف مستفيد بمشروع «إحياء البتلو»
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن قطاع الثروة الحيوانية من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، ضخ مبلغ 836 مليون جنيه لـ 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على 61 ألف رأس ماشية، إضافة لتطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتفعيل تشريع منع ذبح إناث البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم سداد قيم تلك التمويلات من قبل المستفيدين بنسبة بلغت 100%.
وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم أيضا ضخ 25 مليوناً و903 ألف و710 جنيهاً لعدد 136 مستفيداً جديداً، لتمويل شراء رؤوس ماشية لعدد 1813 رأس، بقيمة 17 مليوناً و448 ألف و710 جنيهاً، وتمويل تغذية لعدد 1691 رأس ماشية بقيمة 8 مليون و455 ألف جنيه، بجانب التمويل الميسر للمحاصيل الزراعية والمشروعات الصغيرة من خلال القيم التسليفية للبنك الزراعي المصري، بقيمة منح بلغت مليون و446 ألف و136 جنيهاً.
وأشار المحافظ إلى إنشاء أحد المشروعات العملاقة "مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق" الذي يعد طفرة تنموية ونوعية، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والذي قام بافتتاحه رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ويشمل المشروع إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية" سلالات اللحوم"، ومزارع أخرى لتربية الماشية منتجة الألبان، ومعملاً للأبحاث، ومصنعاً للأعلاف، ومجزراً آلياً، ومساحات زراعية، ومنافذ بيع منتجات اللحوم والألبان.
- توزيع وتفعيل 30 % من كروت الفلاح الموجودة بالبنك الزراعي
وبشأن الخدمات المقدمة للفلاحين، أوضح "الأنصاري" إلى أنه تم توزيع وتفعيل حوالي 30 % من كروت الفلاح الموجودة بالبنك الزراعي المصري بالفيوم، وجاري إعطاء تسهيلات للمزارعين لاستلام الكارت الذكي، بالإضافة إلى توفير الأسمدة لتحسين الإنتاج، والمبيدات لمقاومة الآفات، بجانب مراكز الإرشاد الزراعي للتوعية بالأساليب الحديثة للزراعة، ودور مراكز التنمية الريفية التي بلغت 12 مركزاً بشتى أنحاء المحافظة، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والبيج والزراعي والمفاهيم السكانية للفلاحين، فضلاً عن العمل على إنهاء الحيازات الوهمية التي بلغت 4838 فداناً، وفتح أبواب جديدة للرزق من خلال مبادرة "باب رزق" لتمكين المرأة اقتصادياً بفتح مشروعات صغيرة لها.
وأضاف أنه تم توفير عدد 30 ماكينة صراف آلي بمقرات الجمعيات الزراعية، للتيسير على المواطنين، بواقع 5 جمعيات بكل مركز من مراكز المحافظة الستة، في جمعيات زاوية الكرادسة ودسيا والصالحية وهوارة المقطع وسنوفر بالفيوم، وبمركز سنورس ترسا وفيديمين وسنورس أول ونقاليفة ومطرطارس، وجمعيات فانوس ومنشأة الجمال ومعصرة صاوى والمظاطلي والروضة بمركز طامية، وبمركز إطسا الجمعيات الزراعية بقرى، منية الحيط وتطون والغرق بحري وجردو وقصر الباسل، وفي أبشواى الجمعيات الزراعية بقرى أبو جنشو وسنرو القبلية وطبهار والنصارية والعجميين، وفي يوسف الصديق جمعيات الحامولي والمقراني والمشرك قبلي وقصر الجبالي وقارون.