تشميع محل للجزارة لمخالفته قرار منع الذبح بالشوارع في أسوان

واصلت الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان،في اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال النظافة العامة ومنع ذبح الأضحية في الشوارع وتطبيق الإجراءات الرادعة للمخالفين مع فتح السلخانات الحكومية مجانًا.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى تابع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تم إصدار قرار غلق وتشميع لأحد محلات الجزارة بسويقة العقاد لمخالفته قرار منع الذبح في الشوارع والطرق العامة.



كما توجه العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمنطقة نجع المحطة، بعد قيام بعض المواطنين بإرسال شكوى على الواتس الخاص بالمحافظ من صدور روائح كريهة نتيجة قيام جمعية تنمية المجتمع بالمنطقة بالذبح داخل موقع به أسوار حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح.

وهو الذى توازى مع تدخل فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل مع تراكمات مياه وسط عمارات المحمودية بعد شكوى أحد المواطنين من وجود كسر في الخط الرئيسى لمياه الشرب.

وفى سياق متصل شهدت مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو مرور ميدانى لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات المخلفات، بجانب النظافة الدورية ورفع كفاءة الإنارة داخل الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضاً المرور على السلخانات العمومية والتي كانت تعمل مجاناً ولوقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى تفقد الشوارع الرئيسية والطرق العامة للتأكد من إلتزام المواطنين بقرار منع ذبح أضحية عيد الأضحى المبارك فيها مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في حالات المخالفة الصريحة.

جدير بالذكر أن في أجواء من البهجة والفرحة بحلول عيد الأضحى المبارك، قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بدارى رعاية البنين والبنات، جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة دار رعاية البنين، حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضًا الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات.

كما وزع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، محافظ على الأطفال عدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة، حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى الدارين، وأيضًا لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية.