الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

أسعار الأسماك في سوق «العبور» اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

الجمبري
الجمبري

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 استقرارًا وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار البلطى "1" لتتراوح بين 20 - 22 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" بين 55 -60 جنيهًا للكيلو، بينما ارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 220 جنيهًا للكيلو.


أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 20 - 22 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 19 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهًا للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهًا للكيلو " بالطلب "

أسعار السمك البورى
سمك بوري "1" من 55 –65 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 47 - 53 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 220 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة
سمك مكرونه سويسي من 60 – 80 جنيهًا للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20 - 30 جنيهًا للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهًا للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك دنيس من 90 – 130 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري "3" 90 - 170 جنيهًا للكيلو

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