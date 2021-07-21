عملاق السفر البريطانى «إيزى جيت» تطلق رحلتين أسبوعيا لشرم الشيخ

أعلنت شركة "إيزي جيت"، عملاق السفر البريطاني، عن خط رحلات جديد لينطلق إلى شرم الشيخ من بريستول في بريطانيا، وفقا لما نقله موقع "بريستول بوست" البريطاني.

وتابع الموقع أن شرم الشيخ من الوجهات السياحية الشهيرة، لاسيما لقضاء عطلات فصل الشتاء، ووفقا للموقع فإنه اعتبارًا من 3 نوفمبر القادم، سيتمكن المسافرون في بريطانيا من السفر إلى شرم الشيخ في مصر من مدينة بريستول، واعتبر الموقع أن شرم الشيخ من أجمل المدن المصرية حيث آشعة الشمس مدار العام، والشواطئ البكر، والمناظر الجبلية.

وستطلق "إيزي جيت" رحلتين أسبوعيًا إلى شرم الشيخ بتكلفة أقل من 100 جنيه إسترليني، وستقلع الطائرات أيام الأربعاء والسبت من كل أسبوع.

بدوره، قال علي جايوارد، المدير الإقليمي لشركة "إيزي جيت" في المملكة المتحدة: "يسعدنا أن نعلن اليوم عن إضافة المزيد من الوجهات المثيرة إلى شبكة بريستول الخاصة بنا، حيث سنطلق رحلات جديدة إلى شرم الشيخ في مصر".

وتابع: "نحن نعلم أن عملاءنا لا يمكنهم الانتظار للذهاب في عطلة طال انتظارها ونستحقها عن جدارة، لذلك نتيجة لشعبية هذا المكان لدى البريطانيين فقد أطلقنا الخط الجديد لشرم الشيخ، حيث الاستمتاع بالشمس المشرقة وبأسعار معتدلة تناسب الجميع".

وقال ديف ليس، الرئيس التنفيذي لمطار بريستول: "يسعدنا أن تضيف إيزي جيت وجهة أخرى مثيرة إلى شبكة مطار بريستول وهي مدينة شرم الشيخ".

يأتي هذا فيما استقبل مطار القاهرة الدولي، في شهر يوليو الجاري، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إير كندا، قادمة من مدينة مونتريال الكندية في أول تشغيل لها إلى القاهرة، وذلك خلال مراسم استقبال خاص واحتفالية بوصول أول رحلة بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلين من السفارة الكندية ومسئولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.