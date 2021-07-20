العاهل الأردنى يلتقى وزير الأمن الداخلى الأمريكى

التقى الملك عبدالله الثاني، في واشنطن اليوم الثلاثاء، وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس.



وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، علاقة الشراكة الأردنية الأمريكية.



كما تم بحث انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي لتسريع إجراءات دخول المسافرين الأردنيين إلى المطارات في الولايات المتحدة، حيث اتفق البلدان على توقيع الإعلان المشترك والذي يعد الخطوة الأولى للانضمام إلى هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.



كما تم بحث مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد العاهل الأردني أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددًا في الأراضي الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في واشنطن، حيث جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، خصوصًا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.

وشدد العاهل الأردني على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه اللاجئين في الأردن، لافتًا إلى أن بلاده كانت في طليعة الدول التي وفرت اللقاحات ضد "كورونا" للاجئين على أراضيه، معربا عن شكره للإدارة الأمريكية على تقديمها المساعدات اللازمة واللقاحات لمواجهة الوباء.

وبحث الجانبان- خلال اللقاء- سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للأردن، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية.

وفي السياق، التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، واستعرضا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق التعاون في المجالين العسكري والأمني، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

والجدير بالذكر، التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن.