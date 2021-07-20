الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الكاثوليكية تهنئ المحافظين بعيد الأضحى المبارك

كيرلس وليم
كيرلس وليم

أجرى عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية عدة زيارات للمحافظين لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد قدم الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبصحبته وفد من مجمع كهنة أسيوط، الأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس يوسف، والأب انجيلوس شحاتة، والأب ميشيل زاهر، التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتب ديوان المحافظة، وللدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بمقر الجامعة، وللواء أركان حرب محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بمقر رئاسة المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط.

كما قدم صباح اليوم، وفد من الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالزقازيق، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حيث كان على رأس الوفد الأب سمعان صبحي، راعي الكنيسة.
 

الكنيسة الكاثوليكية اساقفة المحافظين عيد الاضحى المب

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