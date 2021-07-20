الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في تذكار رحيله.. سيرة الأنبا مرقس مطران طما وأبو تيج

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالتذكار الـ44 للراحل الأنبا مرقس مطران كرسي أبو تيج وطما وطهطا.
وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس وهي كالآتي:

ولد في قرية جهينة مركز طهطا (حالياً مركز جهينة بمحافظة سوهاج) باسم بشاي في ٢٠ مايو ١٩٢٢ صار راهباً بدير البراموس باسم الراهب بشارة.
 وسيم الأنبا مرقس قسا في عام  ١٩٢٧ ، ثم قمصاً في عام ١٩٣١م ، و عُين وكيلاً للبطريركية بالإسكندرية سنة ١٩٣٢ م ثم عاد إلي الدير.
ودرس في مدرسة الرهبان بحلوان، وقام  البابا يؤانس الـ ١٩ بسيامته أسقفاً علي كرسي أبوتيج وطما وطهطا باسم الأنبا مرقس، ومطراناً في  عام ١٩٤١م.
وجدد الأنبا مرقس ١٩ كنيسة في مدن مختلفة بالإيبارشية، كما أنشأ ١٢ كنيسة ، وقام بسيامة ٣٨ قساً، وترقية ١٥ قساً إلي درجة القمصية.
و أنشأ مدارس قبطية أعدادية وإبتدائية للبنين والبنات بأبوتيج، الدوير، صدفا، طما، النخيلة، طهطا.
و في يونيو ١٩٦٨ رأس الوفد البابوي الذي شكله البابا كيرلس السادس من الآباء المطارنة والأساقفة الأقباط والأثيوبين لإستلام رفات القديس مرقس الإنجيلي من روما ، ورحل عن العالم  في ٢٠ يونيو بعام ١٩٧٧ م.

الكنيسة الأنبا مرقس إيبارشية طما إيبارشية أبوتيج تذكار رحيل

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