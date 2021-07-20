الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مسار إجبارى» تحيى حفلتين متتاليتين على مسرح الزمالك غدًا

مسار إجباري
مسار إجباري

قررت فرقة مسار إجباري إحياء حفلتين متتاليتين على مسرح الزمالك، مساء غد الأربعاء، الأولى في تمام السابعة مساء والثانية في التاسعة والنصف.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية مطولة تطل خلالها لأول مرة على مسرح الزمالك،  بواقع حفلتين متتاليتين في اليوم نفسه، وأتي قرار الفرقة بفتح باب التذاكر في حفلة ثانية استجابة لطلب الجمهور بعد بيع تذاكر الحفل الأول في وقت قياسي.

وتمتع مسار إجباري مسامع جمهورها بوجبة غنائية دسمة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، مثل "بقيت حاوي" و"نهايات الحكاوي" و"متخافش من بكرا" و"تقع وتقوم"، وتفتتح الفرقة بهذه السهرة انطلاقة حفلات موسم الصيف التي يشهدها مسرح الزمالك وتشمل توليفة من الألوان الغنائية،  من بينها النسخة الأولى لمهرجان الزمالك لموسيقى الروك.

جمهور عيد الأضحى فى حفل مسار اجباري مهرجانات المهرجانات مصر والعالم المهرجان

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