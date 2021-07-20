«حسن الخاتمة».. لقى ربه وهو ساجد فجر عيد الأضحى بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثة فيدة من نوعها للمهندس كمال مسعد، والذي يعمل بشركة كهرباء البحيرة، وذلك بعد أن فاضت روحه وهو ساجد في أول أيام عيد الأضحى المبارك أثناء صلاة الفجر بمسجد خالد بن الوليد بمدينة دمنهور.

حيث فوجئ المصلون في صلاة الفجر بعدم قيام المهندس كمال مسعد من السجود، وحاولوا إسعافه قدر المستطاع إلا أنه قد توفي، وسط حالة من الذهول بين المصلين، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية.

وكان رواد ومستخدمو مواقع التواصل بمحافظة البحيرة، قد تداولوا صورة المهندس كمال مسعد، بشركة كهرباء البحيرة، بعد أن لقي ربه مؤكدين بأنه توفى أثناء أداء صلاة فجر اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأنه كان يشهد له الجميع بالسيرة الحسنة.

تناولت خطبة صلاة العيد بالبحيرة التى ألقاها الدكتور محمد أبو حطب ـ وكيل وزارة الأوقاف قصة الفداء العظيم وامتثال سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لأمر الله، مؤكدًا على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين مشيرًا إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

هذا وقد شهد المسجد وكافة مساجد المحافظة التى تم اداء الصلاة بها حملات تعقيم وتطهير وضع علامات إرشادية بأماكن الصلاة وتحديد التباعد الإجتماعي بين المصلين وكذا التوعية بأهمية إرتداء الكمامات والحضور بمصلى شخصي ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي، والإلتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف الواردة فى هذا الشأن .

كما تم منع إقامة الصلاة في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين .