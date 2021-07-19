تزامنًا مع ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الأنبا بيشوي مطران دمياط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، رئيس دير القديسة دميانة للراهبات ببراري بلقاس.

وأقام الدير صباح اليوم قداسًا احتفاليًا برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط الحالي، بحضور عدد من راهبات الدير ومن الزائرين.



وتزامنًا مع احتفال الكنيسة ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عن الأنبا بيشوي.

ولد الأنبا بيشوي، باسم "مكرم إسكندر نقولا" يوم 19 يوليو 1942، بمدينة المنصورة، من أسرة عريقة ومتدينة فهو من عائلة القديس سيدهم بشاي، أحد القديسين المشهورين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي تقع رفاته (جسده) بديره في دمياط .

رحل والد الأنبا بيشوي المهندس إسكندر نقولا وتركه في سن الرابعة من عمره، فتولى عمه الأستاذ ألفونس نقولا تربيته ورعايته بدمياط، زتلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة، «قسم كهرباء»، بتقدير امتياز عام 1963، من جامعة الإسكندرية وكان عمره في ذلك الوقت أقل من 21 عاما.

عين الأنبا بيشوي معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية، وتقدم في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، فحصل على درجة الماجستير في يوم 28 مايو 1968.

من الناحية الروحية تأثر الأنبا بيشوى بالقمص بيشوي كامل، والقمص تادرس يعقوب ملطى، ترهب يوم أحد الرفاع عام 1969.

سيم قسًا في يوم أحد الشعانين «أحد التناصير» يوم 12 أبريل 1970، ثم سيم قمصًا في 17 سبتمبر 1972، ثم رسمه قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الراحل، مطرانًا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، تم اختياره سكرتيرًا للمجمع المقدس «بعد الأنبا يوأنس» عام 1985.



كما عين الأنبا بيشوي رئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية، والمطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم، ومقرر لجنتي العلاقات المسكونية والقنوات الفضائية الكنسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية.

ورحل الأنبا بيشوي عن العالم 2 أكتوبر عام 2018 وشغل مكانه الأنبا ماركوس رئيسًا لدير القديسة دميانة.