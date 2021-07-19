الإثنين 19 يوليو 2021
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سياسي

«مصر بلدي» يهنئ الرئيس بعيد الأضحى وذكرى 23 يوليو

اللواء سيف الإسلام
اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي

بعث اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب "مصر بلدي" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية رئيس حزب مصر بلدي “ يطيب لي فخامة الرئيس أن نرسل برقية تهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى قواتنا المسلحة المصرية وعلى الشعب المصري كافة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونقدم أصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة التقدم والتنمية نحو رفاهية وازدهار المجتمع”. 

كما أعلن رئيس الحزب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا وكافة أعضاء حزب مصر بلدي والمنتمين اليه، عن ثقتنا المطلقة في قرارات رئيس الجمهورية والإعلان عن التأييد الكامل لكافة السياسات والإجراءات التي تتخذونها لحماية الأمن القومي والأمن المائي. 

ومن ناحيته هنأ الدكتور مصطفي الشربيني، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب،  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد الاضحى المبارك  و الذكري التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، قائلا" في تلك اللحظات نستلهم من التاريخ ما جسده الشعب المصري من أروع الامثلة في دعم ومساندة قواته المسلحة نحو تحقيق أهداف  عظيمة حفاظا علي الدولة المصرية. 

وأضاف الشربيني، أن ما نشهده تلك الأيام هو استعادة للتاريخ الذي شاء القدر بأن يَتكرّرَ مَشهدُ التضامن  بين الشعب المصري وقواته المُسَلحة في ثورة 30 يونيو لاسترداد وإنقاذ الدولة المصرية، والحفاظ على كرامة المواطن المصري، و التي جسد فيها الشعب المصري أروع الامثلة في دعم ومساندة قواته المسلحة نحو تحقيق أهداف   عظيمة حفاظاً علي الدولة المصرية
 

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