وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

يبحث الكثير من المسلمون الصائمون، اليوم، الاثنين، يوم عرفة، عن موعد آذان المغرب، لذا نعرض لكم موعد آذان المغرب بمحافظات جمهورية مصر العربية وهي كالتالي:

موعد آذان المغرب اليوم الإثنين

موعد آذان المغرب اليوم في القاهرة 6:56 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في الإسكندرية 7:04 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في سوهاج 06:47 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في قنا 06:43 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في شرم الشيخ 06:40 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في بني سويف 06:55 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في الإسماعيلية 6:53 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في مطروح 7:15 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في كفر الشيخ 7:02 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في أسوان 06:37 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في دمياط 06:57 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم في أسيوط 06:51 مساءً.

فضل يوم عرفة

ومن أفضلُ الدعاء دعاء يومِ عرفةَ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال: «خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

ومن دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة: «يا رب يا قادر على كل شيء، يا رب المعجزات، حقق لي حلمي واسعد قلبي، يا رب لا يغير القضاء إلا الدعاء، وإني أرجوك وأدعوك وأتوسل إليك أن تعطيني ما دعوت وتجعل خيرًا لي، اللهم غير حالي لأفضل حال عاجلاً برحمتك، وارزقني رزقًا واسعًا عاجلاً مباركًا مدرارًا، يا رب قل لدعائي وما أتمنى كن ليكون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اكثر الأعمال المستجابة يوم عرفة، وهي الصيام وكثرة الصلاة والدعاء بالعتق من النار والإكثار من الشهادة والتوحيد بالله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.